Jeugdparlementariër Asneel Samjhawan houdt een powerpoint presentatie voor toetskandidaten van Saramacca.





Samjhawan heeft nog meer ideeën voor toepassing van ICT in het onderwijs. “In een steeds meer digitaliserende wereld is het vreemd als je de voordelen niet gebruikt in het onderwijs”, geeft hij aan. Volgens hem zal de arbeidsproductiviteit bij toepassing van ICT omhoog gaan. “Digitalisering zorgt voor efficiënter omgaan met de tijd op scholen. De administratie van scholen moeten ook worden gedigitaliseerd, er wordt nog te veel met de hand geschreven,” meent hij.Aardrijkskunde is als pilot-vak gebruikt en Samjhawan zegt dat hij na evaluatie dit project zal uitbreiden naar andere vakken.