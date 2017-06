President Desi Bouterse wordt geflankeerd door vicepresident Ashwin Adhin en minister Ronni Benschop van Defensie. (Foto: Raoul Lith)





"Ik kan mij best voorstellen dat het lid Breeveld zich ergert aan een aantal zaken. Ook wij fronsen onze wenkbrauwen," zei Bouterse. Hij sprak eerder met minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer over malversaties die de regering geconstateerd heeft bij onder andere de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De zaak is uitgezocht, de rapporten zijn uitgebreid en zijn gestuurd naar diverse instanties die deze moeten behandelen. De president zei dat het gaat om scheiding der machten, waardoor hij zorgvuldig zijn bewoordingen moet kiezen.Breeveld merkte op dat minister Gillmore Hoefdraad openheid van zaken heeft gegeven over de stichtingen Betheljada en Maharishi Dayanand. In deze lijn moet de minister ook aangeven wat er met de CLAD-rapporten gebeurt. Ook over Carifesta moet hij man en paard noemen. Hij moet aangeven hoe het komt dat veertig laptops en 29 airco's niet te achterhalen zijn. Waarom zijn mensen niet uitbetaald, terwijl er ruim SRD 39 miljoen is uitgegeven. De minister moet ook helder zijn over deze zaken."De opgegeven argumenten van de president zijn drogredenen, waarom hij niet kan optreden. Overigens vind ik dat de president constant argumenten zoekt, waarom dingen niet kunnen. De verantwoordelijkheid van een president is zoeken naar manieren om het wel te laten gebeuren, zeker als beheerder van het geld van het volk. Hij is de leider en hij heeft de hoogste macht in het land. Als hij niet kan, wie gaat het dan wel kunnen?" vraagt Assembleelid Mathoera zich af.De president moet lef en commitment demonstreren bij het aanpakken van corruptie, beklemtoont Mathoera. Verwijzen naar instituten en doen alsof hij niet weet waarom het niet gebeurt, is een demonstratie van gebrek aan lef. Daar heeft het volk niets aan, meent zij. De samenleving heeft juist in deze crisis bescherming nodig, zodat het gestolen geld terugkomt in Staatskas. Sterke commitment van het hoogste gezag is noodzakelijk om anticorruptie beleid te maken en uit te voeren, stelt het Assembleelid.De president moet volgens Mathoera nu tonen dat hij artikel 148 van de Grondwet goed gebruikt om het volk te beschermen. Dit artikel geeft aan dat de regering het algemeen vervolgingsbeleid bepaalt. "Laat de regering beleid maken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de opsporing en vervolging van alle corrupte politici en ambtenaren, ongeacht wie ze zijn. Dat is pas een toffe president", meent de politica. De beste manier om corruptie aan te pakken is transparantie, waarbij informatie beschikbaar is, zodat controleorganen, media en samenleving kunnen beoordelen of middelen goed zijn gebruikt. Die informatie wordt bewust niet gedeeld. Men blijft vaag, vindt Mathoera.