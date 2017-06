"Vergelijken we mei 2017 met mei 2016 dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 23% gestegen. Als januari t/m mei 2017 met januari t/m mei 2016 wordt vergeleken dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 37.1% gestegen," legt het ABS uit.Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei gisteren in De Nationale Assemblee dat voor dit jaar de maandinflatie gemiddeld 0,8% is. Deze blijkt nu voor mei zelfs 0,5% te zijn. Hij gaf aan dat de inflatie behoorlijk onder controle is, waardoor de jaarinflatie niet meer met twee cijfers geschreven zal worden, zoals vorig jaar het geval was. Toen was de jaarinflatie 55,5% en volgens de december-december-methode 52,4%.Er zitten 316 items in het consumentenprijsindex. Deze items lieten op maandbasis prijsbewegingen zien van -34% tot +24%. Prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Totaal gaat het om 630 meetpunten. De prijzen zijn opgenomen van 2 t/m 31 mei 2017.