Kroonprins Mohammed bin Salman is de troonopvolger van zijn vader, koning Salman.(Foto's: Reuters)





In een koninklijk decreet is Mohammed bin Salman benoemd tot kroonprins en plaatsvervangend premier. Hij behoudt de defensie-, olie- en andere portefeuilles. De voormalige kroonprins, Mohammed bin Nayef (57), de neef van de koning en een opperbevelhebber, is volgens het decreet ontslagen van alle posten.Hoewel de promotie van Mohammed bin Salman in nauwe kringen was verwacht, is de timing een verrassing. Het koninkrijk wordt geconfronteerd met verhoogde spanningen met Qatar en Iran en is verwikkeld in een oorlog in Jemen.Het koninklijk besluit stelt dat de beslissing van koning Salman om zijn zoon te bevorderen en zijn macht te consolideren, is onderschreven door 31 van de 34 leden van de Allegiance Council, bestaande uit senior leden van de heersende Al Saud familie. Om speculatie van interne afdelingen in de heersende dynastie te verwerpen, was de Saudische televisie er snel bij om aan te tonen dat de verandering in de opvolging vreedzaam is en wordt ondersteund door de familie. Gedurende de vroege ochtend zijn beelden getoond van Mohammed bin Nayef, die trouw zweert aan de jongere Mohammed bin Salman. Hij knielde daarbij neer en kuste de hand van zijn neef.'Ik ben tevreden,' zegt prins Mohammed bin Nayef. Prins Mohammed bin Salman antwoordt: "We zullen niet ophouden uw begeleiding en advies te vragen."Analisten zeggen dat de aankondiging de onzekerheid over de opvolging beëindigt en prins Mohammed bin Salman machtigt om sneller te handelen met zijn plan om de olieafhankelijkheid van het koninkrijk te verminderen. Het plan omvat de gedeeltelijke privatisering van het staatsoliebedrijf Aramco."De wisseling is een enorme boost voor het economische hervormingsprogramma ... Prins Mohammed bin Salman is zijn architect," aldus John Sfakianakis, directeur van het Gulf Research Center.Bernard Haykel, professor van de Near Eastern Studies in Princeton, zegt dat het besluit van de koning gericht was op het vermijden van een machtsstrijd tussen zijn zoon en Mohammed bin Nayef door de lijn van opvolging duidelijk uit te zetten. "Het is duidelijk een overgang die vlot en zonder bloedvergieten is gebeurd. Nu is het duidelijk, het is eenvoudig. Dat soort duidelijkheid verlaagt het risico. Het is geen vraag wie de leiding zal hebben."Nadat de promotie van prins Mohammed was aangekondigd, is de Saudische beurs in de vroege handel meer dan 3% gestegen.Koning Salman is nu 81 en kampt met gezondheidsproblemen. Saudi-Arabië is traditioneel geregeerd door koningen die ouder waren dat 70 of 80 jaar. De snelle promotie van prins Mohammed bin Salman wordt door de jongere generatie gezien als een teken dat dingen aan het veranderen zijn.