De Nationale Garde is de belangrijkste kracht die de straatprotesten probeert te onderdrukken. (Foto: EPA)





De Venezolaanse leider heeft ook de aanwerving van 40.000 nieuwe politieagenten en nationale bewakers aangekondigd. Op een vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) krijgt Venezuela tegelijkertijd beschuldigingen van mensenrechtenschendingen tegen zich.Ook generaal Antonio Benavides Torres, het hoofd van de Nationale Garde, is verwijderd. Betogers beschuldigen hem ervan achter veel van de aanvallen tegen hen te zitten. Maduro heeft ook gezegd ook dat hij de hoofden van het leger, de marine en het centrale strategische commando zal vervangen.Er was een publieke verontwaardiging nadat de foto’s opdoken. Op de beelden is te zien dat leden van de Nationale Garde maandag rechtstreeks hebben geschoten op demonstranten in Caracas. Een andere betoger is doodgeschoten. Het leger blijft erbij dat het toenemende dodental is veroorzaakt door ruwe soldaten. Maar in mei zei de advocaat-generaal van Venezuela, Luisa Ortega, dat ze getuigenverklaringen had dat een demonstrant was geraakt door een traankoker die op korte afstand was afgeschoten. Ze zei dat de veiligheidsambtenaren de internationale mensenrechten hadden geschonden.De minister van Defensie, Vladimir Padrino Lopez, heeft deze maand ook de veiligheidstroepen gewaarschuwd om geen "gruweldaden" te plegen nadat de politie werd gefilmd bij het aanvallen en beroven van demonstranten.Tijdens een bijeenkomst van de 34-naties tellende OAS in Mexico, hebben 12 landen een beroep gedaan op president Maduro om de mensenrechten te eerbiedigen en een verkiezingsdatum bekend te maken. In reactie daarop heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Delcy Rodriguez, de secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro, ervan beschuldigd haar land in een burgeroorlog te duwen. Ze heeft critici van Venezuela beschreven als “schoothonden van imperialisme”.Ondanks de enorme olievoorraden ziet Venezuela zich geconfronteerd met een tekort aan basisartikelen, waaronder voedsel en medicijnen. Het land kampt ook met weelderig tierende misdaad.De oppositie zegt dat de socialistische regeringen van Maduro en zijn voorganger, wijlen Hugo Chavez, de economie hebben vernietigd en in toenemende mate protesten hebben onderdrukt. Er worden vervroegde verkiezingen geëist en de vrijlating van de gevangen politici van de oppositie. De straatprotesten in Venezuela zijn hun derde maand ingegaan.