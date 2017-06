Met grote verbazing heb ik via uw medium kennis mogen nemen van de benarde financiële situatie, waarin het Kinderhuis Arya Dewaker zich bevindt. Zodanig dat er dreiging bestaat dat het Kinderhuis gesloten kan worden als de achterstallige subsidies door de overheid niet worden voldaan.Echter is bij de algemene ledenvergadering gehouden in februari 2017 een zeer positief financieel beleid naar buiten gebracht. De penningmeester heeft toen meerdere malen benadrukt dat de stichting er financieel goed voorstaat met diverse gezonde financiële producten, waarin geïnvesteerd is.Tevens is als doelstelling gesteld, het openen van een bejaardentehuis. Om dit beleid te continueren is ook een deel van de lagere school op het terrein afgebroken, voor verhuur als parkeer locatie van een welbekend bedrijf. Allemaal inkomsten genererende activiteiten, aangegeven door de voorzitter na zijn eclatante verkiezingsoverwinning in maart 2017. Het allergrootste deel van de leden heeft toen het vertrouwen in het bestuur toegezegd vanwege deze ontwikkelingen.Hierdoor ben ik extra verbaasd over de mogelijke problemen voor het openen van de schooldeuren in het schooljaar 2017-2018, alsook nu de dreiging voor sluiting van het Kinderhuis.Bestuur naar aanleiding van uw perfect aangegeven financiële structuur wil ik u vragen om niet te wachten op subsidies van de overheid, maar uit eigen financiële middelen het Kinderhuis draaiende te houden.Ik zeg niet dat het goed gaat, u heeft ons dat verteld.