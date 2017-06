Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. (Beeld: DNA)





De lopende rekening van de betalingsbalans vertoont een overschot, deelde de bewindvoerder op Financiën mee. Het laatste kwartaal van 2016 was het positief op SRD 45 miljoen. Ook voor het eerste kwartaal van dit jaar is het resultaat positief. Beter dan wat verwacht was. Het gaat om een dubbele van het laatste kwartaal van vorig jaar. "Nu zitten wij op een negentig plus miljoen. En dat zijn allemaal indicaties dat wij op de goede weg zijn," stelde Hoefdraad.Hij minister zette het op een rijtje voor de Assembleeleden: "De inflatie is onder controle, de wisselkoer is vrij stabiel. Wij praten over een positief resultaat op de lopende rekening. De reserves gaan een stijgende trend blijven vertonen." Als er nu weer gesproken moet worden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een standby arrangement, zou dit niet geaccepteerd worden. Er is volgens Hoefdraad geen enkele indicatie dat Suriname op dit moment een betalingsbalanssteun nodig heeft.Hoefdraad merkte op dat alle maatregelen die met het IMF waren afgesproken, zijn uitgevoerd. Als voorbeeld noemde hij het Spaar- en Stabilisatiefonds. Een ander voorbeeld is de verbetering van de lopende rekening van de betalingsbalans. Het begrotingstekort is zelfs beneden dan wat door het IMF geprojecteerd was. Het enige punt waarover er discussie was met het Fonds is het afbouwen van de subsidies. Dat is een politiek besluit dat genomen is omdat de terugval van de economie veel scherper is geweest dan verwacht, zei de minister. Het tempo van de afbouw van de elektriciteit- en brandstoftarieven was het enige discussiepunt met IMF, beklemtoonde Hoefdraad.