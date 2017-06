Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal vrijdag de sleutels van 48 appartementen overhandigen aan de nieuwe eigenaren te Hanna's Lust in het district Wanica. De appartementen maken deel uit van het landelijke woningbouwprogramma van de overheid.Twaalf appartementsgebouwen bestaande uit vier units, zullen in gebruik worden genomen. Deze eerste reeks van appartementen is de nieuwe manier waarop woningnood effectiever zal worden aangepakt.Deze vorm van huisvesting zal door de geïntegreerde aanpak een belangrijke schakel vormen in de sociaaleconomische ontwikkeling van gezinnen en het land als geheel, meldt het Nationaal Informatie Instituut.