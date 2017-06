Bij gelegenheid van de derde viering van de International Day of Yoga, vandaag 21 juni, bieden wij graag onze felicitaties aan, aan de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en de beoefenaars van de diverse soorten yoga, die worden aangeboden, in het bijzonder.De Brahma Kumaris houdt zich als spirituele organisatie al meer dan 80 jaren bezig met Raja Yoga, een eenvoudige vorm van meditatie gebaseerd op de kennis van de diverse aspecten van leven en de relatie met de Hoogste Bron.• Yoga verbindt ons met de bron van leven, het opent het hart en verschoont de mind.• Yoga verbindt ons met onze diepere authentieke zelf, ons geweten wordt weer geactiveerd en er ontstaat weer harmonie tussen ons gewaar zijn, onze attitude en actie.• Door Yoga wordt het weer mogelijk om te stappen in die ruimte van hogere creativiteit, waardoor we weer geïnspireerd raken en doelgericht in het leven kunnen staan.• Yoga maakt dat we ons – onafhankelijk van onze afkomst en de verwevenheden in het leven- met elkaar verbonden voelen, omdat het hart weer spreekt en het gevoel van eenheid wordt versterkt.• Doordat ik bewuster wordt van mijzelf, kom ik weer dichtbij mijn oorspronkelijke kwaliteiten. Ik kan leven van binnenuit, onthecht van het Spel van actie en reactie. Ego en arrogantie maken plaats voor waardering en nederigheid.• Ik creëer in mijn stille connectie, een innige en persoonlijke verbinding met de Bron van goedheid, de Allerhoogste, God. Enthousiasme komt omhoog; nieuwe inspiraties en creativiteit krijgen weer een kans.• In relaties zal ik door mijn zelf respect, respect voor de ander opbrengen evenals begrip en compassie. Mijn zelf meesterschap maakt me onafhankelijk en innerlijk sterker. Ik voel me veilig en beschermd en kan bewuster kiezen en zuiniger leven.• Door te werken aan mezelf verandert ook mijn relatie met materie. Het bewustzijn als “Gast”, “beheerder”, “ acteur” of “chauffeur” laat mijn respect voor het lichaam, mijn tempel toenemen. Evenzo zal ik respectvoller met de natuur, de vijf elementen omgaan.