De verdachten ontkennen enige betrokkenheid gehad te hebben bij het feit. De officier van justitie heeft besloten op de zitting van 17 juli getuigen te horen. Bij de diefstal werden buitgemaakt: een Toyota Ractis, drie mobiele telefoons, gouden sieraden, 550 euro, US$ 95 en SRD 450. De verdachten waren gewapend met een mes, verstelbare sleutel en schroevendraaier. De heer des huizes werd geslagen op zijn hoofd met de verstelbare sleutel. De vrouw werd bedreigd. De verdachten zeiden dat ze haar dood zouden steken met de schroevendraaier, indien zij zou gillen.De politie kreeg een melding binnen over een diefstal aan de Jaipurweg in het district Wanica. Toen de politieagenten ter plekke aankwamen, zagen ze twee mannen over de schutting springen. Buren hebben de mannen ook gezien. Op 17 juli zal de kantonrechter de verbalisant en de benadeelden horen.Wanita Ramnath