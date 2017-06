Rinia D. (63) is door het Bestrijding Internationale Drug (BID) zaterdag aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Bij visitatie van de bagage van de vrouw troffen de wetsdienaren 11 pakken versnaperingen aan, waarin cocaïne was verstopt met een gewicht van iets meer dan 7 kilogram.De verdachte is terstond aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De verdachte en de versnaperingen zijn overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade voor verder onderzoek.Tijdens het verhoor verklaarde de verdachte dat zij de versnaperingen voor een familie in Nederland moest brengen. Zij wist niet dat er cocaïne in de pakken verstopt zat.