Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën doet een boekje open over de financiële positie van Betheljada en Arya Dewaker. (Foto: Raoul Lith)





Betheljada heeft achtergehouden bij beantwoording van vragen dat zij vijf valuta rekeningen bezit, deelde Hoefdraad mee. Deze gegevens zijn niet opgestuurd naar het ministerie. "Per 1 januari 2017, na lang aandringen, hebben we de informatie gekregen dat hun liquide positie, inclusief de valuta rekeningen, SRD 2.193.429 en 28 centen was”, gaf de minister aan. Hij stelde dat het totaal van de met 73% aangedikte begroting (ten opzichte van 2016) de stichting eind van het jaar toch nog een overschot van SRD 1.2 miljoen zou hebben.“Een andere issue dat bij ons vraagtekens opriep, is dat er een consultant in dienst is, om de CAO onderhandelingen te begeleiden, die SRD 107.284 krijgt. Deze consultant, een zekere Brian Lalai, is de voorzitter van het bestuur maar tegelijkertijd ook waarnemend directeur van de stichting. Dat zien we ook als een verstrengeling van belangen. Dus u begrijpt, in deze precaire tijd moeten we antwoorden krijgen op deze vragen”, beklemtoonde minister Hoefdraad.“In de jaarrekeningen van de stichting Maharishi Dayanand, die door een financieel deskundige zijn gecertificeerd, zien wij dat zij SRD 489.631 bezit," deelde de bewindsman mee. De stichting heeft aangegeven een liquide positie van SRD 311.000 te hebben. "We hebben de informatie dat het onderhoud van kinderen ongeveer SRD 90.000 bedraagt per jaar. Dus er is voldoende ‘coverage’ om hieruit te komen”, gaf Hoefdraad te kennen. Hij is ervan overtuigd dat zelfs als de stichting niet voldoet aan de gecertificeerde eis van SRD 400.000, maar in dit geval SRD 311.000, zij toch nog tot september kan draaien zonder dat de overheid hoeft in te grijpen.Leroy Troon