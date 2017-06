De breuk in de weg in Coronie is hersteld. Een duiker was weggespoeld maandagavond, waardoor het verkeer gestremd was.





Kalloe merkte op dat op tussen kilometer 98 tot 121 op twaalf plekken nog steeds het water over de weg stroomt. Hij haalde aan dat de breuk hersteld is, maar het gaat niet om een duurzame oplossing. Het lappen van breuken en kuilen zal niet lang standhouden. Hij pleitte voor een grondige inspectie. Doordat het water blijft stromen over de weg, kunnen op meer plaatsen breuken ontstaan.Gonsalves zei dat Coronie te maken heeft met overtollig water van drie kanten. Vanuit de zee stroomt zoutwater het land binnen. Het overtollige water in de Coroniezwamp, met een oppervlakte van 3650 km, in het zuiden zorgt ook voor overlast. Daarnaast wordt het district ook geteisterd door overvloedige hemelwater. Het probleem moet volgens het Assembleelid in samenhang worden bekeken. Hij stelde voor een commissie van deskundigen te benoemen om het probleem geïntegreerd aan te pakken. Miranda is het eens met een duurzame oplossing moet komen.