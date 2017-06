Revelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politie Bond. (Foto: René Gompers)





Op de vergadering is verslag gedaan over het onderhoud met president Desi Bouterse maandag. Daar zijn voorstellen gedaan om de problemen met de korpsleiding en de knelpunten in het politieapparaat opgelost te krijgen. Het Mediation Team had voorgesteld dat de korpschef Daniel uit beeld gaat en het complete managementteam vervangen wordt.Door een misverstand tussen president Bouterse en waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, over de termen 'bindend advies' is in eerste instantie gedacht aan een commissie. In de plaats komt een speciaal team waarin ook leden van het korps zullen zitten geeft SPB-woordvoerder Revelino Eijk aan.Het nieuwe team moet erop toezien dat de knelpunten die geleid hebben naar de vertrouwenscrisis opgelost worden. “Het gaat om afspraken die gemaakt zijn met de toenmalige ministers Jennifer van Dijk-Silos en Eugene van der San,” geeft Eijk aan. “We praten over zaken als achterstallige overuur tegoeden, werktijden van politiemensen op zon- en feestdagen, bevordering van cursisten van de inspecteurs-opleiding, de sporttest, het rijbewijs als bevorderingsvereiste en andere rechtspositionele zaken van de leden,” somt Eijk op.“Het was al duidelijk dat de korpschef vervangen zou worden. Ze heeft zelf gevraagd om ontheffing,” zegt Eijk. “Het managementsteam wordt ook niet ontheven anders zou er een machtsvacuüm ontstaan,” geeft Eijk aan. “Het blijft voorlopig gehandhaafd. Sommige leden zullen wel vervangen worden, er zijn tenminste twee die pensioengerechtigd worden.” Er is nog geen datum geprikt voor de installatie van het nieuwe team, deelt Eijk mee. Hij geeft aan dat de president nog aparte gesprekken wil voeren met het Mediation Team en de gewezen ministers Van der San en Van Dijk-Silos.René Gompers