De BGA-afvaardiging in Nickerie, bij districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh.





De afvaardiging van BGA was voor een werkbezoek in Saramacca en Nickerie. Er is gesproken over activiteiten die gendergelijkheid kunnen stimuleren en geweld tegen te gaan. De districtscommissarissen grepen de gelegenheid om wenselijkheden uit te spreken. Doebay denkt dat een training over budgetteren in dit verband ook nuttig zal zijn. Volgens Joeloemsingh moeten kinderen worden betrokken bij de strijd tegen huiselijk geweld. Informatie op scholen vindt hij daarom erg belangrijk.BGA is enthousiast over de ideeën van de districtscommissaris en zal een training voor koppels voorbereiden, waarin budgetteren, communiceren met elkaar en planning aan de orde zullen komen. Er zullen gendertrainingen voor bestuursambtenaren worden verzorgd in beide districten, meldt de voorlichting van Binnenlandse Zaken. De activiteiten zullen in de tweede helft van dit jaar en in 2018 uitgevoerd worden.Aan beide burgervaders is gevraagd om bij het maken van de districtsplannen ook gendergerelateerde acties op te nemen. Waar nodig zal het BGA daarin hulp bieden aan de bestuursfunctionarissen.De BGA-vertegenwoordiging heeft ook gesproken met LVV-coördinator Guido Van der Kooye over diverse cursussen om vrouwen en mannen economisch te versterken. Er zijn afspraken gemaakt om in juli te starten met een cursus plantvermeerdering in de westelijke polders. BGA wil het concept gendergelijkheid zodanig institutionaliseren (mainstreamen), zodat maatschappelijke groeperingen en andere overheidsinstellingen uiteindelijk zelf initiatieven zullen ontplooien die gendergelijkheid bewerkstelligen, zegt Biza.De vertegenwoordiging van BGA bestond uit Nandini Dinai van de BGA-dependance in Nickerie en Yvonne Towikromo, Susijani Kartosdikromo, Sharon Saridjan en Sabitrie Gangapersad uit Paramaribo.