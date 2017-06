President Desi Bouterse aan het woord in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





De regering antwoordt vandaag in eerste ronde op vragen die zijn gesteld tijdens de assembleevergadering van 16 mei. Het staatshoofd heeft een algemene beschouwing gepresenteerd. “Wij hebben als jonge natie geen andere keus dan de weg vooruit,” concludeert hij na zijn toespraak van bijna een uur. “Ik wil het volk bemoedigen. Ik weet en voel waar u als volk doorheen gaat, het is moeilijk maar ik durf te zeggen dat met de inspanningen die wij ons met zijn allen getroosten en met de kracht van boven wij hieruit zullen komen.President Bouterse stelt dat zijn regering gaat voor een volksgerichte economie, waarbij een economisch verantwoord handelen voorop staat. Hij zegt dat sinds het aantreden van deze regering zij in dialoog is met maatschappelijke en functionele groepen. “Maar sommigen kiezen nog steeds voor straatacties. Straatacties kunnen evenwel bijdragen tot het verrijken van de democratie indien door middel hiervan concrete oplossingen en weloverwogen vooruitzichten aan de samenleving worden voorgehouden. Dan pas maken actievoerders aanspraak op het etiketop datgene wat wij noemen en graag zien als constructie en reconstructie.”Over destructie wil de president het niet hebben omdat er “voor destructie geen helemaal plaats in onze wet- en regelgeving. En ook niet in onze inspanningen voor samenlevingsopbouw.” Hij gaat ervan uit dat “uitgaande van goede wil en bedoelingen van ons allen, wij allen met elkaar op dezelfde golflengte zijn dat er voor destructie, voor ontregeling van de maatschappij, voor chaos en voor destabilisatie er geen plaats is in de democratie!”Hij heeft de parlementsvoorzitter gevraagd om twee ingrijpende kwesties in comité generaal te behandelen. Het gaat om de kwestie Alcoa en “de eeuwenoude problematiek volksgezondheid.” Na de uiteenzetting van president Bouterse komen de ministers aan het woord.