De ziekenhuizen hebben de koopkrachtversterking ontvangen. (Foto collage SZF)





SZF-directeur Rick Kromodihardjo is opgelucht dat na intensief werkoverleg met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zaken geconcretiseerd zijn. De fondsen zijn vanuit een beleidsmaatregel beschikbaar gesteld voor uitbetaling door het SZF. Het SZF als werkarm van de overheid en grootste zorgfinancier heeft er baat bij dat er rust is in de gezondheidssector. “Vandaar dat wij heel blij zijn dat we door de regering in staat gesteld zijn om dit te doen," zegt Kromodihardjo.Het SZF stelt dat de regering ondanks de precaire financiële situatie met het belang van de gezondheidszorg voor ogen alsnog de mogelijkheid heeft gevonden om de koopkrachtversterking toe te kennen.