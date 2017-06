Sail stelt in het vooruitzicht visverwerking en export voor Cogumer (een Guyanees verwerkingsbedrijf van zeeproducten), waarmee hij een samenwerking heeft. Ook zal het bedrijf starten met zijn eigen visverwerking voor de lokale behoefte. De infrastructuur hiervoor is al in orde, zegt het bedrijf in een persbericht in verband met zijn 62 jarig bestaan vandaag. “Naar alle waarschijnlijkheid zal binnenkort wederom een aanvang worden gemaakt met de seabob activiteiten.” Met de verwerking en export van vis, wil Sail een betere risicospreiding invoeren.Het bedrijf dat op 20 juni 1955 was opgericht door de Amerikaan Albert Schweig, had als hoofddoel het verwerken en exporteren van op zee gevangen garnalen. In 1984 werd de onderneming een volledig staatsbedrijf. Sail heeft zijn topjaren gehad in de jaren tachtig tot beginjaren negentig met het opkopen, bewerken en verschepen van zeegarnalen.De neergang zette zich in medio jaren negentig toen de vangsten gestaag kelderden. Was de vangst in 1987 nog 2.400 ton, in 1995 was dat al gedaald naar 1.430 ton. In 2002 is er 747 ton zeegarnalen gevangen en in 2008 nog maar 75 ton. Ook de brandstofprijzen schommelden sterk en namen de wereldmarktprijzen voor garnalen af. Al de oorzaken van de terugval waren extern.Sail heeft diverse acties ondernomen om de neergang op te vangen door in 1994 een pilotproject voor de kweek van rode tilapia op te starten. Twee jaar later ging het project in de ijskast door een te hoge deviezencomponent. Ook een samenwerking met garnalenkweekbedrijf Comas heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. In twee jaar tijd moest Sail 140 werknemers de wacht aanzeggen. In 1998 werd dochterbedrijf SIS, een seabob pellerij, opgericht. In 2008 hield de verwerking van zeegarnalen als hoofddoel op te bestaan door torenhoge brandstofkosten en het wegvallen van de Japanse markt, de belangrijkste afzetmarkt van deze garnalen door een ernstige financiële crisis. De seabob verwerking bleef als enige deviezen genererende activiteit over voor Sail, wat echter een te smalle basis was om de continuïteit duurzaam te garanderen. Bij zijn 62-jarig bestaan is het bedrijf vast van plan de continuïteit duurzaam veilig te stellen en “daarmee de deviezenopbrengsten van Suriname te bewerkstelligen.”