Maisha Neus met een groep aanhangers vragen aandacht voor de kindertehuizen. (Foto's: Raoul Lith)





Neus zegt in gesprek aan journalisten dat zij geen vergunning meer wil aanvragen, want er komen steeds wijzigingen hierin of mensen die willen demonstreren, krijgen een andere plek toegewezen. Eerder kon er gewoon geprotesteerd worden zonder vergunning. Zij is van plan te blijven protesteren totdat de regering over de brug komt en de subsidie geeft aan de tehuizen. Neus was al bezig geld in te zamelen voor Nos Kasitas. Nu zijn Huize Betheljada en Kinderhuis Arya Dewaker erbij gekomen.De activiste benadrukt dat als de leiding van tehuizen niet zouden deugen, deze vervangen dienen te worden. Maar het kan niet zo zijn dat de kinderen gedupeerd worden. Zij vindt dat er een duurzame oplossing moet worden gevonden. Neus blijft erbij dat de regering niet deugt en op moet stappen.Bij het politiebureau is aan Neus uitgelegd dat het beter is om een vergunning aan te vragen. De politie is bereid haar te begeleiden bij dit proces. Samen met politie-inspecteur Krishnakoemar Binda is Neus naar de districtscommissaris om de vergunning in orde te maken. Zij werd begeleid door enkele personen die meegedaan hebben aan de demonstratie.