Districtscommissaris Kenya Panka op werkbezoek in Brownsweg.





De vrouwen zijn wegens illegaal verblijf aangehouden. Zij zijn door de politie van Brownsweg overgebracht naar Paramaribo en overgedragen aan de afdeling Trafficking in Person. Uit hun gegevens blijkt dat zij zich in eigen land opgegeven hebben als studenten. De dc merkt op dat de politie het verdere onderzoek verricht. Zij heeft geen Surinaamse meisjes aangetroffen ter plekke.De dc was met een delegatie in het gebied voor inspectie van een brug die afgesloten moest worden. Daarna besloot zij om enkele verblijven aan te doen. Brownsweg heeft extra aandacht nodig, zegt Pansa. Veel mensen van de dorpen werken op de goudvelden. Er zijn ook geluiden dat jonge meisjes hun diensten aanbieden aan goudzoekers. Bij de inval, die overdag plaatsvond, is slechts een meerderjarige Surinaamse aangetroffen. "Wij blijven de zaak monitoren," verzekert de dc.