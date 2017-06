Het jaarrapport van de Hakrinbank is gisteravond vrijgegeven. Vorig jaar is de totale exportwaarde van Suriname met 12% verminderd tot US$ 1.447 miljoen. De inkrimping komt door de afname van de goudproductie van Iamgold, de daling van de olieprijs en de beëindiging van de activiteiten bij Suralco. In de informatie die Hakrinbank openbaar maakt, staat dat de goederenimport in veel sterkere mate is verminderd, met 39% tot US$ 1.245 miljoen. De oorzaak daarvan schrijft zij toe aan de afronding van enkele grote investeringsprojecten in de mijnbouwsector, maar “nadrukkelijk ook door de afname van de koopkracht van de bevolking volgend op de depreciatie van de Surinaamse munt. Door deze ontwikkeling sloeg het tekort op de goederenbalans per saldo om van US$ 375 miljoen in 2015 om in een overschot van US$ 202 miljoen in 2016. In vergelijking met 2013 is de export met US$ 1,3 miljard (46%) afgenomen.Het financieringstekort van de overheid is vorig jaar met 5% gestegen tot bijna SRD 1,8 miljard. Ten opzichte van het door de inflatie met 45% gestegen nominale bruto binnenlands product, daalde het tekort van 11% in 2015 tot 7% in het verslagjaar. “Intussen blijft de staatsschuld in snel tempo oplopen, te meer omdat er een tienjarige obligatielening van US$ 550 miljoen met een halfjaarlijkse rentecoupon van 9,25% op de internationale kapitaalmarkt is geplaatst. Een belangrijk deel van deze leningen is doorgesluisd naar staatsbedrijven, met name Staatsolie N.V.”Volgens het Bureau voor de Staatsschuld is de schuld op basis van de geldende wettelijke definitie sinds 2012 verdubbeld. Per eind 2016 was die ongeveer 57% van het nominaal bruto binnenlands product. De Hakrinbank wijst erop dat de schuld is blijven toenemen ondanks successievelijke versoepelingen van bedoelde definitie, waardoor garantie-obligo's en committeringen van leningen niet meer tot de staatsschuld worden gerekend. “De rentelasten zullen hierdoor in de komende jaren fors verder stijgen, ondanks dat een deel van de staatsschuld tegen concessionele voorwaarden is verkregen.” De schuldratio nadert het wettelijk maximum van 60%. Het valutarisico dat verborgen ligt in de staatsschuld is dan ook opgelopen. De vooruitzichten voor een materieel herstel op korte termijn, zijn volgens de Hakrinbank niet bepaald gunstig.