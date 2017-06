Starnieuws verneemt dat de weg ernstige verzakkingen vertoond. Er is een beginnende instorting van de weg geconstateerd. Gisteravond werden er ook onderhoudswerkzaamheden verricht van 20.00 uur tot 23.00 uur. Het verkeer kon geen gebruik maken van de weg.De werkzaamheden zijn niet afgerond. Deze worden om 7.00 uur hervat. Tussen nu en dan kunnen personenauto's en lege trucks wel langs. De verzakking heeft te maken met het water dat over de Oost-Westverbinding stroomde. Een duiker is kapot en de afkalving van de weg zorgt voor een gevaarlijke situatie. Mensen die ter plekke aankwamen, werden geconfronteerd met de situatie. Wie dringend over de weg moet, kan dat nog doen tussen nu en 7.00 uur 's ochtends. Verwacht wordt dat het probleem in de loop van de dag zal zijn opgelost.