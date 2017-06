Het Meditation Team had voorgesteld om behalve de korpschef, het complete managementteam van het Korps Politie Suriname te vervangen. De SPB is daar gelukkig mee, maar Welzijn gaf reeds te kennen dat hij als tijdelijke waarnemer niet mee kan gaan met zo een rigoureus voorstel. De SPB besloot zich te wenden tot de president. Bij het onderhoud met het staatshoofd zat Welzijn ook aan.De spoed algemene ledenvergadering van de SPB gaat over. Hierna zal een besluit worden genomen. De commissie die vanuit de regering voorgesteld is om bindend advies uit te brengen over diverse knelpunten, krijgt een maand de tijd. De leden van de Surinaamse Politie Bond hebben het laatste woord over de voorstellen die gedaan zijn tijdens het overleg met de president.