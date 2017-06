Minister Mike Noersalim (3e van rechts) poseert met de uitvoeringscommissie.





Noersalim zei bij de installatie van de groep dat vooral het financiële aspect enorm zwaar kan drukken op het budget. “Om dit richtig te kunnen doen, moeten we eerst weten aan welke rechterlijke vonnissen Biza uitvoering moet geven. Het lijkt eenvoudig om te zeggen dat Biza dit met een druk op de knop zou moeten kunnen achterhalen, maar we weten allemaal dat dat systeem nog ver van ons is”, gaf hij aan.De uitvoeringscommissie zal onder meer werken aan het ontwikkelen van een digitale databank voor het onderdirectoraat Juridische Aangelegenheden en Regelgeving voor het beheren van alle rechterlijke vonnissen ten laste van Biza. Volgens onderdirecteur Jeffrey Joemanbaks van dit onderdirectoraat, gaat het om vonnissen, Binnenlandse Zaken betreffende, waarbij er sprake is van personele aangelegenheden, nationaliteitsaangelegenheden, overige CBB–aangelegenheden en verkiezingsaangelegenheden, waar Binnenlandse Zaken partij is en het ministerie moet uitvoeren.De commissie wordt geleid door F. Habieb van Biza/ODJAR als voorzitter en bestaat verder uit de leden S. Jokhan van Biza/CBB, H. Sidoel van Biza/ICT en K. Partoredjo van Biza/ODPB.