Personeel van Juspol tijdens de gendertraining van het BVK, in samenwerking met het BGA van Binnenlandse Zaken.





De coördinator van het BVK, Bidiawatie Nanden-Harpal, gaf aan dat gender en gender gerelateerde vraagstukken als prioriteit zijn opgenomen in het concept Ontwikkelingsplan van 2017-2021 dat onlangs door president Desi Bouterse is aangeboden aan De Nationale Assemblee. Het doel van de training was het verhogen van de bewustwording over gender en gender gerelateerde issues en het gendergevoelig maken van het beleid van Juspol.Op de training is ingegaan op het begrip gender, het verschil tussen gender en geslacht; gendergelijkheid en -gelijkwaardigheid. Ook genderdiscriminatie en –stereotype; waarom gendergelijkheid belangrijk is; mensenrechtenverklaring; de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals); identificeren van genderongelijkheid op het ministerie en mogelijke oplossingen en gendermainstreaming kwamen aan de orde.Het BGA heeft een aantal trainers opgeleid bij Juspol. Samen met het BVK zullen zij werken aan het vergroten van genderbewustzijn. Het BVK van Juspol is onder andere belast met de coördinatie van het genderbeleid binnen het ministerie. De training is gefinancierd door de overheid en de United Nations Development Programme (UNDP), meldt de voorlichting van Juspol.