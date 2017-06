Vicepresident Ashwin Adhin met de nieuwe leden van het Nationaal Jeugdparlement.





De jeugdparlementariërs zijn goed voorbereid naar de bespreking met Adhin getrokken. Ze haalden onder meer het installeren van studentencommissies op scholen van alle niveaus, studiebeurzen en -toelage, studiemogelijkheden voor creatieve jongeren (art, craft, muziek, sport), de leerplicht en de situatie van de kindertehuizen aan. Er is gesproken in een formele, doch ontspannen sfeer, zegt de voorlichting van Sport en Jeugdzaken (S en J).Adhin vindt dat het NJP een belangrijk instituut is. Hij is zoveel mogelijk ingegaan op de aandachtspunten, zegt de S en J –voorlichting. Hij zegt dat sommige van de onderwerpen reeds op het bord van de regering liggen en in behandeling zijn. “De regering is hard bezig met het oplossen van de problemen, echter kan niet alles in één keer opgelost worden. Je gaat niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar je zal keuzes moeten maken”, benadrukte hij.Adhin zal de komende week tijdens de Raad van Ministers de kwesties aan de orde brengen en het NJP voorzien van een rapportage. De voorzitter van het NJP, Kelvin Konikie, gaf aan blij te zijn dat hij met de overige leden, de uitdagingen van de jongeren kon bespreken.