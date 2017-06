Gilbert R. (41) is door het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden. Bij onderzoek ontdekte het onderzoeksteam dat deze spullen gevuld waren met cocaïne in vloeibare vorm. Het verderfelijk spul heeft een totaal gewicht van iets meer dan 7 kilogram.De man stond op het punt naar Nederland terug te keren. Volgens zijn verklaring zouden de spullen worden afgestaan aan iemand op Schiphol. In de pakketten zaten body lotions en vijf spuitbussen. De verdachte verklaarde niet te weten wat er in de spuitbussen en body lotions zat. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. De vermoedelijke ronselaar en verstrekker zijn naderhand aangehouden door de afdeling Narcoticabrigade, meldt de politie Public Relations.