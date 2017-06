De benadeelde verklaarde dat hij zijn zaak rond 21.00 uur gesloten had. Hij blijft vlak achter het pand en liep naar huis. Ineens voelde hij een messteek in zijn rug. Hij draaide om zag een man die zijn gezicht bedekt had met een T-shirt. Hij had een mes bij zich. Hij keek rond en zag dat de man alleen was. De man gilde: ‘Gi mi a moni’. Nadat de benadeelde opmerkte dat de man alleen was, besloot hij hem, met zijn bloedende rug, het mes afhandig te maken. Hij wist de man te overmeesteren, maar deze stak hem daarna in zijn hals.Op een gegeven moment maakt hij hem het mes afhandig en trok het T-shirt van zijn gezicht. Hij schrok toen hij zag dat het zijn neefje was. De verdachte zei dat hij spijt van had en zei: “Kaka, ik ben het. Kaka, ik ben het. (Oom, ik ben het, oom ik ben het)”. Intussen riep de man zijn vrouw en gaf haar instructies om de politie te bellen.De benadeelde werd opgenomen op de Intensive Care afdeling. De man zei dat zijn leven op het nippertje gered is. Hij heeft geluk gehad, want de verwonding bij zijn hals was hem bijna fataal geweest. Daarnaast was er bloedstolling bij zijn longen. Nog steeds heeft de man pijn en kan hij zijn hals niet goed bewegen. De vrouw van de benadeelde vertelde dat zij op het geroep van haar man afging. Ze zag dat de verdachte zich nog probeerde te verzetten. De politie was snel ter plekke. Toen de vrouw op de plek aankwam, had haar man het T-shirt reeds verwijderd. Zij schrok toen ze de verdachte zag.Shaquil K. had bij de politie verklaard dat hij gefrustreerd was door een boedelkwestie waarin zijn vader verwikkeld zat met zijn broers. De benadeelde zou deze kwestie boycotten. De benadeelde vertelde dat het onjuist is. Er is daadwerkelijk een boedelkwestie gaande, maar hij had aldoor goed contact met zijn neefje en nichtje. Hij heeft hem vaker met geld geholpen. De overige familieleden praten niet met de vader van de verdachte, maar met de kinderen hebben zij normaal contact. De benadeelde verklaarde verder dat Shaquil K. hem die dag voorhield dat hij in geldnood zat. Zijn vriendin is zwanger en hij had geld nodig. De verdachte wist dat zijn oom de dagopbrengst bij zich had. Volgens de verdachte had de oom hem via Facebook beledigd. De man ontkent dit. Ook beweerde Shaquil K. zijn gezicht niet bedekt te hebben. Op de rechtszitting van 7 augustus zal de vader van de verdachte in deze zaak gehoord worden.Wanita Ramnath