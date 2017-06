Mahinder Sewgobind (links) ontvangt de cheque. Naast hem Angeeta Algoe, medewerkster BDS en Radjiev Lokhai, general manager.





Building Depot Suriname (BDS) heeft vandaag SRD 5000 geschonken voor behoud van Kindertehuis Arya Dewaker. Dit naar aanleiding van een bericht de vorige week over dreigende sluiting van het tehuis.Radjiev Lokhai, general manager van Building Depot Suriname, wil hiermee een bijdrage leveren voor behoud van de dienstverlening van de stichting. De cheque is overhandigd aan Mahinder Sewgobind, voorzitter van Stichting Maharshi Dayanand Kindertehuis.Met deze stap hoopt BDS dat ook andere bedrijven/organisaties, maar ook individuen aan te wakkeren de nodige steun te verlenen aan het kindertehuis, zodat de opvang van de kinderen gegarandeerd kan zijn.Sewgobind is blij met deze geste. Hij gaf de vorige week aan dat de subsidie van de overheid uit is gebleven. Ook donaties zijn teruggelopen. De stichting neemt vanaf dit jaar ook geen nieuwe kinderen op, hoewel de vraag vanuit overheidsinstanties groot is. Het Kinderhuis bestaat 84 jaar maar kan het hoofd niet boven water houden als er geen financiële steun komt.