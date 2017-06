De verdachten krijgen juridische bijstand van de advocaten Georgette Leter en Hedley Derby. In deze zaak heeft de officier van justitie de psychologische en psychiatrische rapporten van de verdachten opgevraagd. Ook heeft zij de telefoonuitdraai opgevraagd. Op 17 juli zullen de verdachten verhoord worden.Oswaldo V. woonde samen met het slachtoffer. Na de moord is hij niet meer gezien op het adres aan de Anakokostraat. De politie had hem in beeld gebracht als verdachte. Hij is opgespoord en aangehouden.Tijdens het verhoor bij de politie had de man bekend dat zijn vriendin, Samantha H., ook een hand heeft gehad in de levensberoving van de bejaarde vrouw. Ook zij werd opgespoord en aangehouden. Beide verdachten hebben een volmondige bekentenis afgelegd. De goederen die zij op de dag van de moord uit de woning hadden weggenomen, waren toen nog niet achterhaald.Wanita Ramnath