Volgens de verdachte had de vrouw geen seksuele relatie met haar echtgenoot. Ook haar schoonmoeder was op de hoogte. De verdachte kwam thuis bij haar, zij ging dagen met hem weg en kreeg geld van hem. Wikaash S. wilde samen met haar apart gaan wonen. Eerst had de vrouw ingestemd, maar later veranderde ze van mening. Drie dagen lang nam ze geen telefoontjes meer op en had ze de relatie met hem beëindigd.Op die bewuste avond trapte de verdachte de voordeur open en daarna de slaapkamerdeur. Hij wilde met haar praten. Hij raakte in een woordenwisseling met haar echtgenoot. Ineens begon hij met een kapmes te zwaaien en te kappen. Hij raakte de man en de vrouw elk op twee plekken. Daarna belde hij de politie op. De vrouw lag naakt op het bed en de verdachte trok een verkeerde conclusie. Ze kwam net uit bad en had het heel warm. Ze deed de ventilator aan en viel zo in slaap. Volgens de verdachte was hij onder invloed van alcohol. Hij wist helemaal niet wat hij deed. Nadat hij haar naakt zag liggen, was hij zichzelf niet. Toen hij weer bijkwam, zag hij dat hij een kapmes in zijn hand had. Hij schakelde meteen een ambulance in en meldde de politie ook. Officier van justitie, Nirmala Maikoe, vond het onacceptabel dat de man zich alles kan heugen, behalve dat hij de mensen zwaar mishandeld heeft.Eerder werd de echtgenoot gehoord. Hij ontkende iets over de relatie van zijn vrouw te weten. Zijn moeder had bij de politie verklaard dat ze wel op de hoogte waren. Ook dit ontkende de man. Hij bleef ontkennen en legde inconsistente verklaringen af. Zo is er een nieuwe auto voor de vrouw gekocht door de verdachte en ze ging weekenden weg met hem. De man zei dat de vrouw overwerkte.Wikaash S. verklaarde dat hij de relatie met de vrouw voortgezet heeft, nadat zijn voorlopige hechtenis werd opgeschorst. Over twee weken zullen ze samen intrekken in een woning. Hij wordt juridisch bijgestaan door de raadslieden Raoul Lobo en Shanti Mangre. Deze zaak zal op 7 augustus verder behandeld worden.Wanita Ramnath