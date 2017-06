Van links-rechts: Cedric Prade, Pratul Panchoe, Suradj Hanoeman (coach), Kaithlyn Tjong Tjin Joe, Catherine Kaslan (Foto: Rudie Tjong Tjin Joe)





De Surinaamse Schaakbond vaardigt vier schakers af voor deelname aan het Central American and Caribbean (CAC) u-20 schaaktoernooi. Dit toernooi wordt van 21 juni tot en met 28 juni op Barbados in zowel een heren- als een damesklasse afgewerkt. Volgens de Surinaamse Schaakbond kan dit toernooi gerekend worden tot een van de sterkste jeugdtoernooien in de Amerika’s.De schaakbond heeft gemeend deel te nemen in zowel de heren- als de damesklasse. Aan de hand van de beschikbaarheid van de sterkste spelers in de u-20 klasse is er een selectie gemaakt. Pratul Panchoe zal samen met Cedric Prade uitkomen in de herenklasse. In de damesklasse wordt Suriname vertegenwoordigd door Kaithlyn Tjong Tjin Joe en Catherine Kaslan.De vier jeugdige schakers zullen tijdens het toernooi begeleid worden door Suradj Hanoeman. Coach Hanoeman heeft de afgelopen weken enkele intensieve trainingen verzorgd om de spelers optimaal voor te bereiden. Volgens de schaakbond is deze afvaardiging mede mogelijk gemaakt door onder andere het Surinaams Olympisch Comité.