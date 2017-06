Brandweerlieden werken met man en macht om de bosbranden in de centrale gebieden van Portugal onder controle te krijgen. (Foto's: Reuters)





"Als het niet voor dit was, zouden we allemaal zijn gestorven," zegt één van de overlevenden. De branden in het centrum van Portugal hebben aan meer dan 62 mensen het leven gekost. Velen van hen zijn omgekomen in hun auto’s waarmee ze probeerden te vluchten. Meer dan duizend brandweerlieden zijn nog steeds bezig de dodelijkste bosbrand te bestrijden.Verschillende branden woeden nog steeds op verschillende fronten, waardoor kracht van Portugal om zijn burgers te beschermen buiten zijn grenzen raakt. Er zijn uitbraken gerapporteerd in twee andere centrale gebieden, Castelo Branco en Coimbra.Maria do Céu Silva is als held geëerd nadat ze de watertank van haar huis had gebruikt om de inwoners van Nodeirinho, naast de IC8-snelweg, te redden. De snelweg is zwaar geraakt door het vuur. Naast het dorp zijn 30 lichamen in auto's gevonden, met nog eens 17 naast voertuigen, op een weg die naar de IC8-snelweg leidde.De branden zijn zaterdag begonnen tijdens een intense hittegolf en regenloze onweersbui, met temperaturen van meer dan 40°C in sommige gebieden. De politie zegt dat de bliksem die een boom heeft getroffen, mogelijk het vuur heeft veroorzaakt. Hoewel er vandaag, maandag, wat regen is gevallen, beschrijven de ambtenaren van de burgerbescherming de situatie als zorgwekkend.Waterbom-vliegtuigen van onder andere Frankrijk en Spanje blijven het vuur bestrijden vanuit de lucht. Ze hadden hun operaties in de nacht gestaakt. Er is drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Portugal.