De Franse president, Emmanuel Macron, woont in een ceremonie bij ter gelegenheid van de 77e verjaardag van het verzet van wijlen de Franse generaal Charles de Gaulle op 18 juni 1940. (Foto: Reuters)





Macron en zijn democratische bondgenoten hebben 350 van de 577 zetels in het Lagerhuis gewonnen. De opkomst bij de tweede ronde van de parlementsverkiezingen was het laagst sinds de vorming van de naoorlogse vijfde republiek. Meer dan 50% van de kiezers is thuis gebleven.Regeringswoordvoerder Christophe Castaner zegt dat het hoge onthoudingspercentage een mislukking is voor de politieke klasse en de noodzaak om de politiek in Frankrijk te veranderen, onderstreept. "De echte overwinning was niet gisteravond, die zal over vijf jaar zijn als we de dingen echt hebben veranderd," vertelde Castaner aan RTL-radio.Alhoewel lager dan de voorspellingen, heeft de meerderheid van Macron de belangrijkste traditionele partijen in Frankrijk aan de zijlijn geplaatst. De overwinning van Macon is een vernedering voor de socialistische en conservatieve republikeinen partijen die al tientallen jaren in de macht wisselden.De Republikeinen en hun conservatieve bondgenoten vormen het grootste oppositieblok in het parlement met 131 zetels, terwijl het extreemrechtse National Front van Marine Le Pen acht heeft gewonnen. De socialistische partij en haar bondgenoten winnen slechts 44, hun laagste in decennia.LREM is slechts iets meer dan een jaar geleden opgericht en meer dan de helft haar kandidaten hebben weinig tot geen politieke ervaring. Het resultaat van de parlementsverkiezingen vormt de kroon van de ontwikkelingen van Macron’s partij die een jaar geleden onmogelijk leken. Met zijn 39 jaren is Macron de jongste president in de moderne geschiedenis van Frankrijk. Hij heeft nu een sterk mandaat om zijn plannen door te voeren.leest de kop van de linker-leunende Liberation-krant. Financieel blad Les Echos kopt metCastaner heeft aangekondigd dat premier Edouard Philippe en zijn regering later op de dag zullen aftreden en er in de komende dagen een nieuw kabinet zal worden gevormd. Hij zei dat hij geloofde dat Philippe opnieuw als premier zou worden aangesteld.Investeerders hebben de overwinning van Macron verwelkomd. De kloof tussen de Franse en de Duitse obligatierendementen zijn het dichtst bij elkaar in bijna zeven maanden. "Na de hervormingen, die wij van Macron verwachten, zou Frankrijk in het volgende decennium de sterkste van alle grote economieën in Europa kunnen worden, waardoor hij Duitsland dat op zijn lauweren rust overtroefd. Frankrijk kan Groot-Brittannië ook voorbijstreven, omdat de lange termijn groeivooruitzichten door zijn uittreden negatief worden beïnvloed", zegt Holger Schmieding, hoofdeconoom van de Duitse bank Berenberg.Macron wil snel overgaan tot het versoepelen van arbeidsregels alvorens het logge pensioenstelsel van Frankrijk volgend jaar te herzien. Tijdens de presidentscampagne heeft hij ook beloofd om de vennootschapsbelasting te verlagen van 33% naar 25%. Ook een overheidsinvestering van € 50 miljard in de energie-, beroeps- en transportinfrastructuur maakt deel uit van zijn verkiezingscampagne.