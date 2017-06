Na zes jaar heeft de Rooms Katholieke kerk zondag de Sacramentsprocessie gehouden. (Foto's: René Gompers)





De Sacramentprocessie wordt om de twee jaar gehouden. De eerste is in 2013, na ruim 30 jaren, gehouden deelt pater Kross mee. “Mijn moeder vertelde mij dat toen zij jong was na haar eerste Communie had meegedaan,” vertelt hij met een glimlach. “Het werd toen ieder jaar gehouden. Ze liepen vanuit de kathedraal tot naar het NGVB sportveld. Daar werd er dan een grote viering gehouden. In de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw is de processie niet gehouden. "Zes jaar geleden hebben wij de draad weer opgepakt. Wij doen het om de twee jaren. Het is organisatorisch heel zwaar omdat wij het groter aanpakken dan vroeger. Alle parochies in alle districten worden betrokken.”De Sacramentloop is voorafgegaan door de Eucharistieviering in het Basiliek. De dienst is druk bezocht. Buiten is een grote tent opgezet voor de extra gasten. Zij hebben de dienst gevolgd via een paar grote schermen die onder de tent waren geïnstalleerd. Het ‘Lichaam en het Bloed van Christus’ is naar hen toegebracht. “Het offer van Jezus wordt elk jaar feestelijk herdacht,” geeft Kross aan. “Elk jaar komen er meer mensen bij. We hebben gemerkt dat de mensen uit de districten bussen hebben georganiseerd om erbij te kunnen zijn. We zijn daar blij om. Het is de bedoeling dat wij in deze moderne tijd toch het geloof koesteren, dat we aan elkaar laten merken dat we geloven in God.”De route dit jaar is nogal kort. Er is gelopen vanuit de Basiliek, door de Prins Hendrikstraat, Mahonylaan, Costerstraat en een stukje Arronstraat terug naar de Basiliek. Heel veel kinderen hebben meegelopen in Communiekleding. Bij aankomst bij de Basiliek is Christus uit volle borst geprezen en gedankt voor Zijn offer aan het kruis. “Alla Grani na fu Hem, alla Glori gi Hem Nem,” galmt het op het voorterrein en de straat voor de grote kerk. Vóór de bellen luiden, wordt de zegen van God gesmeekt over land en volk. De volgende Sacramentsprocessie wordt in 2019 gehouden.René Gompers