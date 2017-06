Mathoera wilde weten hoe de 10.000 pakketten zullen worden gedistribueerd. "Uit mijn informatie is gebleken dat partijprominenten van de NDP en zelfs DNA-leden pakketten ten verkoop aanbieden en wel tegen een hoger bedrag. Klopt deze informatie? En zo ja, wat gaat u hiertegen doen?", wil de volksvertegenwoordiger weten. Polak geeft aan dat het ministerie onderdeel is van de overheidsstructuur. Zij kan slechts verantwoording en toelichting geven over pakketten die via het ministerie worden gedistribueerd. In dit democratische land is volgens Polak iedere partij vrij, evenals ieder DNA-lid, handelingen te plegen welke in overeenstemming zijn met hun doelstellingen.De registratie voor pakketten heeft via wijkkantoren en districtscommissariaten plaatsgevonden. Mensen uit sociaal zwakke huishoudens, grote gezinnen met relatief laag inkomen en personen met een beperking, komen in aanmerking voor een pakket. Via de districtscommissariaten zal de verkoop en ontvangst van gelden plaatsvinden. Zij zullen ook zorgdragen voor de afdracht aan de bank, antwoordt de minister.