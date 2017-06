Met de oliemaatschappijen was afgesproken bij de vaststelling van de verhoogde brandstofprijs eind maart dat na drie maanden een evaluatie zou komen van het systeem dat gehanteerd wordt bij het bepalen van de pompprijs. Er zijn veel klachten in de samenleving over de grote prijsschommelingen die op alle sectoren grote invloed heeft. Dit zorgt voor onrust, instabiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijs. Uiteindelijk wordt alles afgewenteld op de consument.De pompprijs is niet alleen afhankelijk van de schommelingen op de wereldmarkt. De government take en de winstmarge van de oliemaatschappijen bepalen mede wat neergelegd dient te worden bij de pomp. Het tijdstip van de aankoop van de brandstof en de raffinaderij waar de ruwe olie is verwerkt zijn eveneens een factor. Met de oliemaatschappijen zal worden nagegaan of de winstmarge wel rechtvaardig is tegen de huidige sociaaleconomische verhoudingen.Bij de verhoging van de pompprijzen de vorige week is er behoorlijk wat kritiek geleverd op de prijs en het niet van te voren doorgeven van de aanpassing. De eis om de brandstofprijs te verlagen, klinkt steeds luider. Vandaag is de pompprijs voor een liter ongelode benzine bij GOw2 met 21 cent omlaag gegaan naar SRD 5,90. Bij SOL moet nog SRD 6,11 worden betaald.