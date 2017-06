Cecil Valies, president van Lions Club Para met een foto van de oude situatie. Op de achtergrond de nieuwe vuilkorf.





Dit project is een initiatief van de president van Lions Club Para, Cecil Valies. Nadat de commissie Public Health & Social Services in samenwerking met het districtscommissariaat Para een locatie had geïdentificeerd, ging ze aan de slag.Het geïdentificeerde terrein dat door de bewoners als vuilstortplaats werd gebruikt, werd in samenwerking met het constructiebedrijf MAIN NV en het commissariaat gerehabiliteerd.De bewoners van het gebied, onder wie de schooljeugd, werd op het hart gedrukt verantwoordelijk om te gaan met het vuil. Zij moeten ook een steentje bijdragen om hun omgeving schoon te houden en zo het dorpsgebied tot ontwikkeling te brengen.De Lions Club Para zegt ook dit verenigingsjaar de 'We Serve' gedachte hoog in het vaandel is gehouden. Het laatste project is het overhandigen van verbandmiddelen aan de bewoners van de Esterhof (Esterstichting). Valies draagt met een gerust hart en een voldaan gevoel de hamer over aan de zijn opvolger, Lucia Balker, die vanaf 1 juli aan de slag gaat.