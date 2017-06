Stefano Rijssel heeft een cruciale bijdrage geleverd bij de overwinning van Inter Moengo Tapoe op Leo Victor. (Foto: Ala-D Media)





Voor doelman Obrendo Huiswoud is dit het vierde kampioenschap met Inter op rij. De minst gepasseerde doelman van het seizoen, zegt dat hij bijna geen hoop meer had op het kampioenschap. Hij was vooral gefocust op een 'clean sheet' bij de laatste vier wedstrijden van zijn club om zo het einddoel te bereiken. "Bij het laatste doelpunt tegen PVV had ik nog geblunderd en alleen tegen Jong Rambaan is het gelukt. Ik ben blij met het doorzettingsvermogen van mijn club. Als WBC had gewonnen van Leo Victor was het anders voor ons afgelopen. Leo had zijn kansen in het Essed stadion bij de voorlaatste wedstrijd moeten grijpen. Maar ja wij van het kampioensteam dachten er anders over en dit is het resultaat," zegt Huiswoud die zijn carrière bij Inter nog lang niet ziet eindigen.Rijssel is onbetwistbaar 'the man of the match' bij de twee laatste en beslissende ontmoetingen tegen Leo Victor. "Dit is het derde kampioenschap voor mij bij IMT. Het voelt speciaal aan," zegt de aanvaller van Inter. "Ik kende geen goede start van het seizoen vanwege persoonlijke zaken. Door support van mijn ploeggenoten, familie, vrienden en mijn fans bij Inter ben ik er bovenop gekomen en heb mij ten volle ingezet. Ik ben ook meer in mijzelf gaan geloven en dit is het resultaat," stelt Rijssel, die in de laatste twee aaneengesloten ontmoetingen tegen Leo Victor drie doelpunten voor zijn rekening nam. "Dat is voetbal", zegt de ex-pupil van Leo Victor die uitgerekend de genadeslag moest geven aan zijn oude club. "We gaan nu voor het bekerkampioenschap tegen Papatam". Hij wacht het moment rustig af om weer met de clubpresident Ronnie Brunswijk om de tafel te gaan zitten om over zijn toekomst te praten.Het is het vijfde kampioenschap voor sub-captain Joel Baja, de centrale verdediger bij Inter. "Wat deze overwinning zeer speciaal maakt is, dat we van uit een sukkelende situatie terug zijn gekomen en kampioen zijn geworden. Dit team is een dream team," meent Baja. "We moeten dit team zoveel mogelijk proberen te houden om verder geschiedenis te schrijven. Voor mij gaat de eer naar mijn teamgenoten die vanuit een moeilijke periode terug zijn gekomen en het kampioenschap is vooral te danken aan Rijssel, die karakter heeft getoond, zegt Baja. "Hij moest flink aan passen aan ons spel en is teruggezakt vanuit een prof status naar ons niveau. Hij heeft ons gevoerd naar het kampioenschap.