De Argentijnse defensie attaché Eduardo Acosta veegt het plakkaat van het nog te onthullen borstbeeld van generaal José Francisco de San Martín. (Foto: Ranu Abhelakh)





Het borstbeeld van San Martín wordt donderdag feestelijk onthuld. “San Martín is de vader van de natie, een patriot die meerdere landen in Zuid-Amerika heeft bevrijd.” Hij leidde niet alleen Argentinië (1816), maar ook Chili (1818) en Peru (1821) naar de onafhankelijkheid van Spanje. De schenking van het beeld is ook onderdeel van de kunst-en cultuuruitwisseling tussen beide landen.Het kunstwerk is door de Argentijnse topbeeldhouwkunstenaar Miguel Angel Villalba vervaardigd. “We wilden niet zomaar een buste van de generaal, maar een echt Argentijns kunstwerk dat tot ons spreekt.” Zo is er bewust niet gekozen voor een donker somber beeld, maar voor een grijsgroene camouflagekleur. “Je vindt de mooie Surinaamse groenheid hierin terug.”In elk land zijn monumenten en kunstobjecten toeristische attracties. “Wij dragen met dit beeld bij aan de bezienswaardigheden in Paramaribo.” Acosta, die al twee jaar zijn land dient in Suriname, heeft ervaren dat Surinamers zich bewuster zijn van hun Zuid-Amerikaanse identiteit. Hij gelooft dat het delen van nationale helden, het integratieproces van Suriname binnen Zuid-Amerika bevordert. De opening van de Argentijnse ambassade in 2013 was een start. Door verschillende activiteiten te organiseren en nu met een monument, tonen we onze aanwezigheid, geeft de defensie attaché aan.Acosta verwacht dat voorbijgangers en -rijders nieuwsgierig worden en de naam San Martín zullen googlen om te weten wie de man is geweest. Hij ziet graag dat Surinamers gemotiveerd raken door het heldenverhaal en zich meer één zullen voelen met Zuid-Amerika. “We behoren tot dezelfde regio en zijn lid zijn van gemeenschappelijke organisaties. Ondanks onze cultuurverschillen en de afstand, hebben wij veel met elkaar gemeen.”Het borstbeeld heeft een plek gekregen op de tussenstrook in de Dr. Sophie Redmondstraat – voor het kabinet van de vicepresident. Vanuit de binnenstad komend, kijkt de generaal uit op de Surinaamse vlag. Een perfecte locatie, zegt Acosta. Het eerbetoon voor Suriname en zijn bevolking komt zo dagelijks tot uiting.Het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgde voor de goedkeuring van de plaatsing en alle andere formaliteiten erom heen. ”We gaan ervan uit dat men verschillende instanties heeft gehoord, zoals de regering, veiligheid, defensie en openbare werken en dat zij hun fiat hebben gegeven.”De onthulling donderdag, komt twee dagen na de viering van 201 jaar Argentijnse strijdkrachten. Argentinië herdenkt volgende maand zijn onafhankelijkheid, die op 9 juli 1816 werd uitgeroepen. Het is gebruikelijk dat wij op nationale dagen kransen leggen bij een monument van de nationale held, legt Acosta uit. “Vanaf nu hebben wij dan ook een plaats om nationale dagen te gedenken en hulde te brengen aan nationale helden.”De vrijheidsstrijder San Martín werd in 1778 geboren in Argentinië. Hij vertrok met zijn ouders naar Spanje en werd militair. Na vele oorlogen voor Spanje te hebben gevochten, keerde hij in 1811 dit land de rug toe om de onafhankelijkheidsbeweging in zijn geboorteland te ondersteunen. De jonge luitenant-kolonel ging de bloedige oorlog aan met de Spaanse troepen. Op 3 februari 1813 versloeg hij de Spanjaarden bij San Lorenzo, aan de rechteroever van de Paraná Rivier.San Martín wist dat Argentinië voorgoed bevrijd zou zijn, als de Spanjaarden ook uit de buurlanden Chili en Peru werden verdreven. De militaire strateeg besloot het Andes gebergte te beklimmen en Chili via het zuiden binnen te dringen. Deze verrassende aanval van San Martíns Leger van de Andes, wordt geroemd om de strategie. Na jaren van gedegen planning en voorbereiding, viel hij Peru via het zuiden en vanuit de zee binnen.Als de zuidelijke leider van de Zuid-Amerikaanse verzetsbeweging ontmoette hij Simón Bolívar in juli 1822 in Guayaquil, Ecuador. San Martín wilde de krachten bundelen en samen met de noordelijke leider optrekken tegen Spanje. Door verschil in inzicht, trok San Martín zich volledig uit de strijd terug en nam ontslag als leider van Peru. Hij gaf de eer aan Bolívar om Zuid-Amerika verder te bevrijden en vertrok naar Frankrijk waar in 1850 overleed.