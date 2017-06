Een liter brandstof bij GOw2 kost vanaf maandag SRD 5,90.





Bij SOL is de prijs nog niet veranderd. Bij retailers van deze oliemaatschappij kost een liter ongelode benzine SRD 6,34. Het verschil tussen GOw2 en SOL is maar liefst 44 cent. Roy Boedhoe Enterprises, die brandstof afneemt bij SOL, verkoopt een liter gasoline ook voor SRD 6,34.De oliemaatschappijen geven afzonderlijk door aan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme waar ze de olie gekocht hebben en tegen welke prijs. De government take is een vast bedrag van SRD 1,30 voor gasoline en SRD 0,70 voor diesel. De winstmarge van de oliemaatschappijen wordt bij de government take opgeteld.Uit de opbouw van de prijs blijkt duidelijk dat niet alleen de wereldmarktprijs bepaalt hoeveel de consument aan de pomp moet neertellen. De winstmarge van de oliemaatschappijen is vastgesteld op 12 US dollarcent voor diesel en 13 US dollarcent voor ongelode benzine.