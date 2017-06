De Park Zangvogel Organisatie (PZO) is zondagmorgen begonnen met de Reza Karamat Ali-juni toernooi. Er doen 36 vogels mee aan het toernooi: 16 twa twa, 16 rowtie en 4 picolet.Het gaat om een jaarlijks toernooi. Van het jaar wordt het toernooi geheel gesponsord door Reza Karamat Ali die lid is geworden van PZO.De uitslagen van vandaag ziet als volgt uit;Bij de twa twa:Reza Karamat Ali - Derrick Fung Fen Cheung1.: 80-77Radjesh Datadien1 - Shaam Harnam1. : 83-20Bij de rowtie:Dyon Djosetro2 - Hoesman Salarbaks2.: 12-0Ashok Sharda1 - Jetinder Premchand1.: 44-0Elke zondag zullen er wedstrijden zijn en de finale is gepland op zondag 6 augustus 2017.Edgar van Genderen