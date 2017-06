Mark M. (15) is door het Regio Bijstand Team Paramaribo voor beroving. Hij heeft een scholier beroofd van zijn mobiele telefoon. De tiener moedigde de benadeelde aan om aangifte te doen, omdat de politie weet dat hij een 'probleemgeval' is.De scholier bevond zich in het Vriendschapspark bij het scholencomplex toen hij benaderd is geworden door de bij hem bekende Mark. De jongeman nam de mobiele telefoon met geweld weg en rende een bus in. De benadeelde ging hem achterna. Terwijl hij probeerde zijn mobiele telefoon terug te pakken, kreeg hij het advies om naar de politie te gaan.De scholier deed aangifte. Mark is opgespoord en aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo en overgedragen aan de wetsdienaren van het Bureau Nieuwe Haven. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Mark ingesloten in het Jeugdcellenhuis. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, meldt de politie Public Relations.