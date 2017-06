Acoconut is geëindigd op de derde plaats en Santos op de vierde. West United heeft zaterdag in Moengo gewonnen van Caravan met 4-1. Het was deze overwinning die de ploeg tot kampioen heeft gemaakt.Tot zaterdag stond Papatam nog op de derde plaats van de hoofdklasse, maar door verrassend met 4-3 te winnen van Slee Jr. in het NGVB-stadion deed de ploeg een stap naar boven.Acoconut is uitgekomen tegen Tahitie. Het team maakte geen fout en won met 4-0. Santos bond Flora aan de zegekar in het Nickerie Stadion met 3-2. De verenigingen die moeten promoveren naar de topklasse van de SVB, moeten nu hun licentie stukken in orde maken om door te stomen.Edgar van Genderen