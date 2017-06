Een bosbrand is te zien nabij Tojeira, Pedrógão Grande, centraal Portugal. (Foto: Reuters)





"Helaas lijkt dit de grootste tragedie te zijn die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt met bosbranden," zegt premier Antonio Costa. Hij heeft aangegeven dat het dodental zou kunnen stijgen.Staatssecretaris Jorge Gomes zegt dat 30 van de doden in hun auto’s zijn gevonden. Nog eens 17 zijn naast voertuigen gevonden op een weg die naar de IC8-snelweg leidt. Elf anderen zijn omgekomen in een dorp naast een snelweg, vertelt Gomes.Media in Portugal melden dat het vuur ondanks de inzet van ongeveer 600 brandweerlieden niet minder hevig brandt. Onder de 59 gewonden is een achtjarig meisje met brandwonden dat alleen bij het vuur rondliep, bericht de krant Correio do Manhã.Zes brandbestrijders zijn ernstig gewond, zegt de nationale omroep RTP. Twee anderen worden nog vermist. De krant Correio do Manhã waarschuwde dat veel gebieden die door het vuur zijn getroffen nog niet zijn bereikt door de autoriteiten. De vrees is dat het dodental waarschijnlijk zal toenemen.Landelijk zijn ongeveer 60 bosbranden in de nacht uitgebroken. Bijna 1.700 brandweerlieden over heel Portugal zijn bezig deze te bestrijden. De vlammen verspreidden zich “met groot geweld” op vier fronten in de buurt van Pedrógão Grande, vertelt Gomes.Spanje heeft twee waterbom vliegtuigen gestuurd om te helpen bij de bestrijding van de branden. De Europese Unie coördineert een internationale brandbestrijdingsteam en hulpverlening.Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de branden, maar Costa zegt dat onweersbuien een mogelijke oorzaak zouden zijn geweest. Portugal is in de greep van een hittegolf, met temperaturen van meer dan 40° C in sommige gebieden."Dit is een regio die door zijn bossen brand heeft gehad, maar we kunnen ons geen tragedie van deze proporties herinneren," zegt Valdemar Alves, de burgemeester van Pedrógão Grande, aan het nieuwsagentschap Associated Press. "Ik ben helemaal overdonderd door het aantal sterfgevallen."