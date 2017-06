De geslaagden van SMART Suriname Training & Consultancy met docenten. (Foto: René Gompers)





Trots, blijdschap en stralende gezichten in de Ballroom van Torarica, zaterdagavond. Eros Mungra, directeur van SMART, is bijzonder blij met de mijlpaal van het instituut. De school is acht jaren geleden begonnen met het verzorgen van bedrijfstrainingen. In 2015 is online onderwijs toegevoegd. Begonnen werd met 80 studenten in Financieel Management, Human Resource Management, Project Management, Middle Management, allen HBO. Op MBO niveau HR Officer, Loon Administratie, Medische Terminologie en Receptionist/Telefonist. Mungra deelt mee dat ruim 93 procent de eindstreep heeft gehaald.De eerste afstudeergroep voor SMART Suriname sinds de start van de online opleidingen, is door verschillende personen toegesproken, onder wie de broers Robert en Patrick Peneux. Alles sprekers hebben de geslaagden gewezen op het belang van bijscholing, teamwork, liefde voor en het uitblinken in een vak. Zij moeten ook in de gaten houden dat hun relaties met de medemens solide en professioneel blijft, ongeacht de uitdagingen die het met zich meebrengen. “Wij broers weten daar alles van,” geeft Patrick Peneux, directeur van Surmac aan. “Maar kritiek maakt je sterk, neem het tot je en plan van daaruit je strategie. Je kunt verschillen van mening, maar dat hoeft geen ruzie te betekenen.”Mungra verduidelijkt hoe de opleidingen verzorgd worden. “We geven de opleidingen volledig online maar ook met gratis praktijk. Dat is om te oefenen, om ‘skills’ bij te brengen,” legt hij uit. “Plus is er één op één begeleiding van docenten. Het materiaal is zo opgebouwd dat men zelf thuis kan studeren. Maar wij bieden meer aan zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft.” Met de diploma's zijn de geslaagden in staat werk te vinden in het buitenland. SMART is ook actief in Nederland, Guyana, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius, Aruba en Curaçao.Minister Peneux geeft de ‘Smarties’ mee dat zij de problemen die ze op hun weg tegenkomen niet uit de weg moeten gaan als ze willen groeien. “Dit is mijn motto; problemen zijn niet in steen geschreven, problemen zijn altijd op te lossen. Om het op te kunnen lossen is nodig reflectie, nooit te groot zijn om ‘sorry’ te zeggen. Want wanneer we een ijdeltuit willen zijn en op onze strepen willen staan, gaan we niet komen tot een oplossing. Uiteindelijk moet je leren dat kritiek niet inhoudt dat je tegen me bent.”René Gompers