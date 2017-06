De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname ontvangt twee braille typemachines. (Foto's: Leroy Troon)





“Mijn zus, heeft haar hele leven mensen geholpen. Toen zij nog veel actiever was, heeft zij ook prijzen gewonnen, soms in de vorm van geldsommen die zij doneerde aan instituten om mensen te helpen”, vertelt Muntslag trots. Zijn mededeling zorgt voor een brok in de keel van zijn gehoor. Het wordt even stil. Muntslag legt uit dat de spullen naar hem zijn gestuurd, met de boodschap om deze in te zetten om mensen te helpen. “Ik heb de spullen een tijdje gehouden omdat ik ze niet zomaar wilde weggeven. Straks waarderen de mensen ze niet en dan worden ze weggegeven of aan de Waterkant verkocht. Maar dit is de juiste keus en dat zou zij ook vinden”, zegt de broer van Cornellie Schoonhoven overtuigd.“Het is waar, zij is jaren terug persoonlijk hier geweest. Wij hebben haar als ‘tante Nellie’ gekend”, bevestigt Natasia Hanenberg-Agard, directeur van NSBS. “Ze vertelde ons dat zij zelf in een tehuis zat, waar er een paar visueel beperkte bejaarden waren. Zij is naar ons gekomen om braille te leren om dan verder de kennis over te dragen aan anderen die dat nodig hadden”. Hanenberg-Agard waardeert de donatie bijzonder. "Een braille typemachine kost al in de duizend euro. Nu kunnen zoveel andere mensen geholpen worden met dit gezegende geschenk". De stichting is dankbaar voor deze donatie en maakt een belofte om met dezelfde liefde en doorzetting als hoe mevrouw Cornellie Schoonhoven tot in de dood heeft gedaan, mensen te blijven helpen.Leroy Troon