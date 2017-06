De politie van Moengo heeft kunnen voorkomen dat criminelen konden inbreken in een winkelpand van de Moengo Mall. Na een telefonische melding gingen de politieagenten naar het complex.Twee mannen waren bezig een raam te forceren. Bij het zien van de wetsdienaren zetten de inbrekers het op een lopen. Waarschuwingsschoten brachten hen niet tot stilstand. Een poosje later is Ursenio J. alias 'Cinio' in de kraag gevat. Op hem is aangetroffen een vuistvuurwapen met twee scherpe patronen. Deze verdachte was gehandschoend.Niet lang daarna werd de tweede verdachte Regillio R. alias 'Gilly' in de directe omgeving aangehouden. Hij had een zwarte panty over zijn hoofd. Op hem is een dolkmes aangetroffen.Bij de voorgeleiding maakte 'Cinio' gebruik van zijn zwijgrecht. Deze verdachte heeft in 2016 een straf uitgezeten van zeven maanden voor het verhandelen van drugs. De tweede verdachte 'Gilly' ontkende iets van de zaak af te weten.Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. Vermoedelijk hebben deze verdachten meer op hun kerfstok. Het onderzoek is overgedragen aan recherche van regio Oost, meldt de politie Public Relations.