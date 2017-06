Leo Victor bleek vanaf het begin niet in het spel te kunnen komen. Het vroege doelpunt van Inter schijnt behoorlijk wat stress te hebben veroorzaakt bij Leo Victor, die een vrij goede seizoen achter de rug heeft. De ploeg van Leo Victor heeft het knap moeilijk gehad.De hele wedstrijd werd nagenoeg gedomineerd door Inter. Afgelopen zondag heeft de de club uit Moengo Leo Victor afgehouden van het kampioenschap door met 2-1 te winnen. Rijssel scoorde toen ook het winnende doelpunt. Leo Victor had verwacht om na 25 jaar eindelijk kampioen te worden, maar deze droom is in rook opgegaan.In de 85e minuut is Inter Moengo Tapoe niet alert geweest, waardoor de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 werd afgesloten. De opleving van Leo Victor in de laatste minuten, bleek te laat te zijn. Ook vijf minuten blessuretijd bracht geen verandering in de stand.