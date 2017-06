Simran, oud-leerlinge van O.S. I Nickerie, motiveert de zesdeklassers.





De leerlingen van O.S. I Nickerie werden motiverend toegesproken door Rotarians Helmut Haukes en Guido Koorndijk waarna hen het Rotary Go GLO programma werd gepresenteerd. Het gerenommeerde programma dat reeds 16 jaren wordt uitgevoerd door de service club beoogt excellente prestaties onder de schooljeugd te bevorderen.Ook de landelijk allerbest geslaagde leerlinge van het voorgaande schooljaar 2015-2016 Simran Ragho was aanwezig om de zesdeklassers moed in te spreken en om hen van handige studie-tips te voorzien. Simran, oud-leerlinge van O.S. I Nickerie, vertelde over haar Rotary Go GLO ervaring; een evenement waarbij GLO leerlingen uit het gehele land samenkomen, die minimaal 60 punten hebben gescoord voor de 7 toetsvakken. Deze top-leerlingen worden gehuldigd door de Rotary en de Rotaract Club FRESH, waarna hen een interessante, educatieve maar vooral leuke dagtocht wordt aangeboden.De leerlingen van O.S. I Nickerie konden de sfeer van het evenement ervaren door de vertoning van de ‘Rotary Go GLO Music Video 2016’. Met versnaperingen en een drankje voor alle leerlingen werd de motivatie sessie afgesloten. De leiding van de school dankte de Rotary hartelijk voor het bezoek, terwijl de zesdeklassers in koor en uit volle borst lieten blijken dat zij graag de uitdaging aangaan om de voor hen zo hoog mogelijke resultaten te behalen.Vervolgens bracht De Rotary een bezoek aan de bijzonder goed presterende familie Soedamah. Een Nickeriaans gezin waarvan alle vier kinderen Chailee, Chenil, Chamil en Chelleney de zeer hoge Go GLO norm van 60 punten ruimschoots hebben gehaald. De Rotary poogde met dit bezoek inzicht te krijgen in de eventuele 'geheime formule' om zulke topprestaties te leveren.